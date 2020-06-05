Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasaya can suyu olacak 4 yeni kredi destek paketini açıkladı. Bunların içerisinde Türkiye'nin lokomotifi olan otomotiv de bulunuyor.

Yeni destek paketine göre otomobil alacaklar yüzde 0.49 ile 0.69 faiz oranlarında kredi kullanabilecekler.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Bu krediden faydalanmak için yerli üretim yani Türkiye'de üretilen otomobiller tercih edilecek. Bu otomobillerin yabancı marka olmaları krediyi engellemiyor. Türkiye'de üretilmiş olmalarına bakılacak.

Firmalar da kendi kampanyalarını yapabilecek. Hem tatil hem otomobil hem de konut paketinde firmaların da ayrıca kendi kampanyaları olacak. bu kampanyalarda değişik avantajlar bulunabilecek.

Peki sıfır km bir araç için 100 bin TL kredi çeken bir vatandaş geri ne kadar ödeyecek? Sıfır km otomobil alırken yüzde 0.49 faizle 100 bin TL ve 48 ay vadeli taşıt kredisi alırsanız aylık ödemeniz 2 bin 397 TL oluyor buna göre 48 ayın sonunda 100 bin TL'ye 115 bin 580 TL ödemiş oluyorsunuz.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ BU KREDİ PAKETİNİ NASIL YORUMLADI?

Milliyet'te yer alan habere göre, OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı." dedi.

İkinci el araç satışlarının ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükseldiğini ancak sadece nisan ayında yüzde 46'ya yakın düştüğünü ifade ederek, "Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar, sektörün işine gelir. Özellikle aracını değiştirmek isteyen ve ya kendine araç almak isteyen orta ölçekli işletmeler için de çok faydalı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsuvaroğlu, taşıt kredisi paketinin ikinci el satışları da olumlu etkileyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Otomotivde böyle bir faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten olmadı. Yüzde 0,89 çok uygun bir faiz oranı. Ben daha önce sıfır araç için şöyle bir ifade kullanmıştım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bugün de varan 2, Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum."

Bu desteğin piyasayı hareketlendireceğini dile getiren Şahsuvaroğlu, pazarın geçen hafta itibarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ve finansman kolaylığının da sektörü ciddi önünü açacağını söyledi.

Murat Şahsuvaroğlu, sıfır araç tedariğindeki son duruma ilişkin ise şunları kaydetti:

"Araç bulunurluğunda 15 Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız. Şu anda fabrikalar üretime başladı. Yerli üreticiler ve yurt dışındaki fabrikalar da üretime başladı. Bir miktar sıkıntı olabilir belki haziran ayı başlarında.

Çünkü Avrupalı üretici önce kendi pazarını beslemenin, büyütmenin derdinde olur. Ondan sonra Türkiye'ye araç gönderir."

YERLİ ÜRETİME ÖZEL TAŞIT KREDİSİ PAKETLERİ NELERDİR?

Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız belirli marka ve modellerde aylık %0,49 ve 0,69'dan başlayan faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredi Paketleri Halkbank'ta!

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI?

Hazırlanan paketler doğrultusunda kredinizi, fiyatı 50.000 TL ile 500.000 TL arasında bulunan 0 kilometre ticari ve binek araç alımı ve 18 aydan 60 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için belirlenen asgari ve azami kredi tutarları, vadeler ve faiz oranları;

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri

Araç Tipi(O km) Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı

Binek Araçlar 50.000-120.000 18-60 %0,49-%0,69

Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0,49-%0,69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilir.

Anlaşmalı Otomobil Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota

Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

Kampanya Başlangıç Tarihi : 01.10.2019

Kampanya Bitiş Tarihi: 30.06.2020

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.