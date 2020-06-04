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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 13:59
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    • 04.06.2020 13:59
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    ne zaman başlıyor? ? !

    ne zaman başlıyor? Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı da uzun süredir merak ediliyordu. THY tarafından müjdeli haber geldi. 40 ülkeyle uçuşların başlatılacağı açıklandı. Peki, ? başlıyor? İlk olarak Avrupa’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kurulacak. İşte detaylar…

    Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Hangi ülkelere uçuşlar açılacak? THY uçuş listesi!

    Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Hangi ülkelere uçuşlar açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarafından yapılan flaş açıklamaya göre uçuşların ne zaman başlayacağı ve kaç ülkeye uçuş yapılacağının detayları açıklandı. THY tarafından yurtiçi uçuş listesi geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

    YURTDIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yurtdışı uçuşlar 10 Haziran itibariyle başlayacak. Kademeli olarak toplamda 40 ülkeye uçuş başlatılacak.

    Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.

    Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

    THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

    Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

    Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

    Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.ü

    YURTDIŞI SEFER TAKVİMİ

    Buna göre haziran ayında yapılacak dış hat seferleri şunları:

    - 10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,

    - 15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,

    - 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,

    - 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya

    - 25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika

    4 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli İstanbul Havalimanı çıkışlı/varışlı yurt içi uçuşlar

    Adana Günde 3 uçuş

    Adıyaman Her gün

    Ağrı Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar

    Alanya Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*

    Amasya Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma

    Ankara Günde 3 uçuş

    Antalya Günde 3 uçuş

    Balıkesir-Edremit Pazartesi, Çarşamba, Cuma*

    Batman Her gün

    Bingöl Pazartesi, Perşembe, Cumartesi

    Bodrum Günde 3 uçuş

    Dalaman Günde 3 uçuş

    Denizli Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar*

    Diyarbakır Günde 2 uçuş

    Elazığ Her gün

    Erzincan Her gün

    Erzurum Her gün

    Gaziantep Günde 2 uçuş

    Hakkari Salı, Cuma, Pazar*

    Hatay Her gün

    Iğdır Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar

    Isparta Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi

    İzmir Günde 3 uçuş

    Kahramanmaraş Her gün

    Kars Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi

    Kayseri Her gün

    Konya Her gün

    Malatya Her gün

    Mardin Her gün

    Muş Her gün

    Nevşehir Her gün

    Ordu-Giresun Her gün

    Samsun Her gün

    Siirt Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi**

    Sinop Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

    Sivas Her gün

    Şanlıurfa Her gün

    Şırnak Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*

    Trabzon Günde 3 uçuş

    Van Her gün
    Haberler Ekonomi Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Hangi ülkelere uçuşlar açılacak? THY uçuş listesi!
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