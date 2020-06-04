Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Hangi ülkelere uçuşlar açılacak? THY uçuş listesi!

Yurtdışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Hangi ülkelere uçuşlar açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarafından yapılan flaş açıklamaya göre uçuşların ne zaman başlayacağı ve kaç ülkeye uçuş yapılacağının detayları açıklandı. THY tarafından yurtiçi uçuş listesi geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.
YURTDIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yurtdışı uçuşlar 10 Haziran itibariyle başlayacak. Kademeli olarak toplamda 40 ülkeye uçuş başlatılacak.
Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.
Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.
THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.
Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.
Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.
Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.ü
YURTDIŞI SEFER TAKVİMİ
Buna göre haziran ayında yapılacak dış hat seferleri şunları:
- 10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,
- 15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan,
- 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan,
- 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya
- 25 Haziran tarihi itibariyle; Belçika
4 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli İstanbul Havalimanı çıkışlı/varışlı yurt içi uçuşlar
Adana Günde 3 uçuş
Adıyaman Her gün
Ağrı Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar
Alanya Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*
Amasya Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma
Ankara Günde 3 uçuş
Antalya Günde 3 uçuş
Balıkesir-Edremit Pazartesi, Çarşamba, Cuma*
Batman Her gün
Bingöl Pazartesi, Perşembe, Cumartesi
Bodrum Günde 3 uçuş
Dalaman Günde 3 uçuş
Denizli Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar*
Diyarbakır Günde 2 uçuş
Elazığ Her gün
Erzincan Her gün
Erzurum Her gün
Gaziantep Günde 2 uçuş
Hakkari Salı, Cuma, Pazar*
Hatay Her gün
Iğdır Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar
Isparta Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi
İzmir Günde 3 uçuş
Kahramanmaraş Her gün
Kars Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi
Kayseri Her gün
Konya Her gün
Malatya Her gün
Mardin Her gün
Muş Her gün
Nevşehir Her gün
Ordu-Giresun Her gün
Samsun Her gün
Siirt Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi**
Sinop Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
Sivas Her gün
Şanlıurfa Her gün
Şırnak Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar*
Trabzon Günde 3 uçuş
Van Her gün