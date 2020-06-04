Tek tuşla mümkün! Telefondan HES kodu nasıl alınıyor? Seyahatlerde HES kodu zorunlu mu?

HES kodu nasıl alınıyor? HES kodu zorunlu mu? Seyahatlerde HES kodu kullanımına ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haziran'da başlayan normalleşme döneminde seyahat yasakları da kaldırıldı. Ancak seyahat etmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlardan birisi de HES kodu almak oldu. Peki, telefondan HES kodu nasıl alınıyor? Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alabiliyor. İşte, tek tuşla HES kodu alma yolları…

HES KODU ZORUNLU MU?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.