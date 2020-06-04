Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok destek paketi devreye alınmış ve milyonlarca vatandaşa destekler sağlanmıştı. Bu süreçte yaklaşık 4 milyon çalışan için 5,4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği sağlanmıştı. Aşama aşama kontrollü hayata geçtiğimiz şu günlerde merak edilenlerden sorulardan birisi de, bu uygulamaların ne zaman sona ereceği oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte merak edilen detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak.