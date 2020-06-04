Son dakika: Nereye yatırım yapmalı? Uzman isim canlı yayında açıkladı!

ALTIN İÇİN DÜŞÜŞ UYARISI

Taylan, A Para'da "Faizlere bakın dünyada çoğu yerde eksi ve sıfır seviyesinde seyrediyor, güvenli limanlardan altında zaten bir geri çekilme başladı. Ons altın 1690 dolara kadar geriledi. Burada bir gün içinde bile 1650 dolar seviyesi görülebilir. Bundan dolayı yatırım yapılabilecek mecra hisse senetleri gibi görünüyor. Bu hareket bir miktar daha devam edecek gibi görünüyor" dedi.