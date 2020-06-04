Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın Haziran toplantısının ardından para politikası ve pandemi varlık alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE OLACAK

Lagarde, "İkinci çeyrekte ekonomik küçülme daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacak." dedi. Ekonomik projeksiyonların tüm tahmin dönemi için aşağı revize edildiğini belirten AMB Başkanı, tahminlere yönelik belirsizlik olduğunun altını çizdi.

"Aylık varlık alımlarının devamını öngörüyoruz." diyen Lagarde, enflasyon hedefine ulaşılıncaya kadar faizlerin mevcut seviyelerde tutulacağını ifade etti. Son göstergelerin dibin görüldüğünü işaret ettiğini vurgulayan AMB Başkanı, "Toparlanmanın hızı hala çok belirsiz." diye devam etti.

Bankanın ana senaryosunun 2020 için yüzde 8.7'lik bir küçülmeyi gösterdiğini söyleyen Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte toparlanmasının beklendiğini belirtti. "Ana senaryomuz 2021'de yüzde 5.2'lik büyüme öngörüyor." dedi.

Enflasyonun yıl sonuna kadar baskı altında kalmayı sürdüreceğinin altını çizen AMB Başkanı, bankanın 2021'de yüzde 0.8'lik enflasyon öngördüğünü belirtti. AMB'nin 2022 için enflasyon beklentisini yüzde 1.6'dan yüzde 1.3'e indirdiğini söyledi.

Mali teşvike ilişkin değerlendirme yapan Lagarde, "AB Komisyonu'nun mali destek teklifini memnuniyetle karşıladık." dedi. Almanya'daki parasal genişleme davası ile ilgili olarak "İyi bir çözüm bulunacağına eminiz." şeklinde görüş bildirdi.

Toplantıda çöp seviyesindeki tahvillerin pandemi programına dahil edilmesinin tartışılmadığını ifade eden Lagarde, AMB'nin uyguladığı para politikasının maliyet ve faydalarını düzenli olarak gözden geçirdiğini söyledi. Pandemi alım programının salgın öncesinde belirlenen enflasyon hedefine ulaşılmasında yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. "Politikalarımız pandemi öncesi enflasyon patikasına ulaşmayı hedefliyor. Pandemi programı hedefli ve geçici bir programdır." dedi.

AMB Haziran ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi, Pandemi Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro tutarında genişletti. Banka, Mart ayında pandemi ile mücadele için 750 milyar euroluk varlık alım programını başlatmıştı. Böylece toplam rakam 1.35 trilyon euroya ulaştı.