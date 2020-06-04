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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 Gazete
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    Pompa fiyatına balans ayarı: Akaryakıtta 17-25 kuruş indirim

    () Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştük. Yurt genelinde dün geceden itibaren fiyatlar 17-25 kuruş arasında düşürüldü.

    Pompa fiyatına balans ayarı
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştük. Yurt genelinde dün geceden itibaren fiyatlar 17-25 kuruş arasında düşürüldü. Bu indirim doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapıldı" dedi. Fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti: "Bir istasyonda fiyat 5.50 lira iken, birkaç kilometre ötede 5.20 lira. Bazı vatandaşlarımız sadece marka sebebiyle 20-30 kuruş fazla ödeyebiliyor. Oysa, bütün lisanslı bayilerde akaryakıt kalitesi aynı. Bir istasyonun kira gideri olmayabilir, satış hacmi farklı olabilir ve maliyetleri düşük olabilir. Hakkari'deki akaryakıtın kalitesiyle 'dakinin kalitesi aynı. Yeter ki lisanslı bayi olsun."
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