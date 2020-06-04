



SATIŞ NASIL OLDU?

Anlaşma ile şirketin tamamı Zynga'ya satıldı. Paranın yüzde 50'si nakit ödenirken, diğer yüzde 50'si Zynga'dan hisse olarak alındı. Böylece Zynga, Peak'in sahibi olurken, Peak de Zynga'nın en büyük hissedarlarından biri oldu. Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, hisselerini 1.8 milyar dolara Zynga'ya devredecek.





HİSSE YAPISI

Earlybird Ventture Capital Yüzde 43.3

Sidar Şahin Yüzde 21.3

Hummingbird Ventures Yüzde 20.2

Evren Üçok Yüzde 7.7

Demet Mutlu Üçok Yüzde 4.8

Endevor Catalst Yüzde 2.7







ÇOCUKLARINIZA İNANIN

PEAK Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin, anlaşmayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne-babalar çocuklarına inansın istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansın. Çünkü her şey inanmakla başlar."



HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI

PEAK Strateji Direktörü Ömer İnönü, ABD ve Japonya gibi dünyanın önde gelen pazarlarında en büyük oyunculardan biri olmak istediklerini belirterek, "10 yılda 193 ülkeden yüz milyonlarca kişiye ulaştık. Umarım bu satın alma Türkiye'ye ilham olacak. Hedefimiz milyarlarca kişiye ulaşmak" dedi.





FARUK ERDEM