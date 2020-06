HIZLI YÜKSELİŞ

Aslında ilk kurulduğu andan itibaren 6 ay içinde büyük ilgi görmesiyle 7.5 milyon dolar yatırım elde edince dikkatleri de çekmeye başladı. Şirket ilk uluslararası satın almasını ise 2012 yılında Suudi Arabistan'ın oyun şirketi Kammelna Games'i bünyesine katarak yaptı. Türk insanının yoğun ilgisini çeken kart ve okey oyunlarıyla bir anda milyonlarca kullanıcıya ulaşan şirket, kısa sürede yurt dışında adını duyurmaya başladı. 2017 yılında 100 milyon dolarlık bir anlaşmayla Zynga şirketin Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olmuştu.