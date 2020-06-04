Dünyanın dev teknoloji şirketlerinin kuruluş hikayelerinde hep bir 'garaj' vurgusu var. Şimdi benzer bir hikaye Türkiye'de de yaşandı. 2010 yılının Ekim ayında İstanbul Kadıköy Moda'da bir apartman dairesinde birkaç girişimci gencin kurduğu oyun şirketi Peak Games, kısa sürede Türk 'unicorn'u haline geldi. Yani borsaya açılmadan 1 milyar doların üzerine çıkan şirket oldu. Şirketin kurucusu ise Boğaziçi Üniversitesi'nden ayrılan, Urfa'da doğup İstanbul'da büyümüş olan Sidar Şahin idi.
HIZLI YÜKSELİŞ
Aslında ilk kurulduğu andan itibaren 6 ay içinde büyük ilgi görmesiyle 7.5 milyon dolar yatırım elde edince dikkatleri de çekmeye başladı. Şirket ilk uluslararası satın almasını ise 2012 yılında Suudi Arabistan'ın oyun şirketi Kammelna Games'i bünyesine katarak yaptı. Türk insanının yoğun ilgisini çeken kart ve okey oyunlarıyla bir anda milyonlarca kullanıcıya ulaşan şirket, kısa sürede yurt dışında adını duyurmaya başladı. 2017 yılında 100 milyon dolarlık bir anlaşmayla Zynga şirketin Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olmuştu.
2019 SONRASI HIZLI BÜYÜME
2019 yılının Şubat ayında 41 televizyon kanalına aynı anda bir reklam verildi. Matrix filmini andıran reklamda, "Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz" ifadesi vardı.
YENİ İSİMLER KATILDI
İşte bu çağrı sonrası yeni takım arkadaşları şirkete kazandırılmıştı. 35 farklı üniversitede okumuş, 29 yaş ortalamalı 100 kişilik bir ekiple eldeki tecrübeler harmanlandı. Sadece 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk oyun şirketi Peak, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan ABD merkezli Zynga'ya satıldı. Söz konusu satın alma ABD'ye yapılan en büyük ihracat olurken, Türkiye tarihine de en büyük satış olarak geçti.
SATIŞ NASIL OLDU?
Anlaşma ile şirketin tamamı Zynga'ya satıldı. Paranın yüzde 50'si nakit ödenirken, diğer yüzde 50'si Zynga'dan hisse olarak alındı. Böylece Zynga, Peak'in sahibi olurken, Peak de Zynga'nın en büyük hissedarlarından biri oldu. Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, hisselerini 1.8 milyar dolara Zynga'ya devredecek.
HİSSE YAPISI
Earlybird Ventture Capital Yüzde 43.3
Sidar Şahin Yüzde 21.3
Hummingbird Ventures Yüzde 20.2
Evren Üçok Yüzde 7.7
Demet Mutlu Üçok Yüzde 4.8
Endevor Catalst Yüzde 2.7
ÇOCUKLARINIZA İNANIN
PEAK Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin, anlaşmayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne-babalar çocuklarına inansın istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansın. Çünkü her şey inanmakla başlar."
HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI
PEAK Strateji Direktörü Ömer İnönü, ABD ve Japonya gibi dünyanın önde gelen pazarlarında en büyük oyunculardan biri olmak istediklerini belirterek, "10 yılda 193 ülkeden yüz milyonlarca kişiye ulaştık. Umarım bu satın alma Türkiye'ye ilham olacak. Hedefimiz milyarlarca kişiye ulaşmak" dedi.
FARUK ERDEM