e-Devlet Kapısı'nda 1 Haziran itibarıyla sunulan hizmetlerde en fazla kullanım 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. Bu hizmeti 27 milyon 97 bin 316 sorgulamayla "e-Başvuru Sorgulaması", 18 milyon 465 bin 784 ile "PTT/Maske Başvurusu" ve 10 milyon 213 bin 308 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru" hizmeti izledi.