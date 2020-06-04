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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 23:45
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    • 04.06.2020 23:45
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    5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir? Cuma günü BİM'de o ürünlerde indirim fırsatı var

    5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları yine dikkat çekiyor. Her hafta salı ve cuma günleri Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde çeşitli indirimli ürünleri stoklarla satışa sunan BİM'de bu hafta dikkat çeken pek çok indirim bulunuyor. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğ merak konusu oldu. Birkaç hafta boyunca çarşamba günleri satışa sunulan normalde olduğu gibi bu hafta da cuma günü satışa sunulacak. İşte BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları

    BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir?

    BİM 5 Haziran aktüel kataloğu ile yarın satışa sunulacak olan ürünler marketlerden alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BİM marketlerinin 81 ilindeki şubelerine gelecek olan ürünleri merak edenler ve fırsatlı ürünleri satın alarak indirimlerden faydalanmak isteyenler ürünleri incelemek istiyor. Peki, BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir? İşte ürünlerin fiyat listesi...

    BİM 5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    BİM 2 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir? Cuma günü BİM'de o ürünlerde indirim fırsatı var
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