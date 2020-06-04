BİM 5 Haziran aktüel kataloğu ile yarın satışa sunulacak olan ürünler marketlerden alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BİM marketlerinin 81 ilindeki şubelerine gelecek olan ürünleri merak edenler ve fırsatlı ürünleri satın alarak indirimlerden faydalanmak isteyenler ürünleri incelemek istiyor. Peki, BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir? İşte ürünlerin fiyat listesi...

BİM 5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU