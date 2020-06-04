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    • 04.06.2020 22:46
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    4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dolu dolu geldi! A101'de bu haftanın fırsatları nelerdir?

    4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan firma haftanın fırsatlı ürünlerini bugün sabah saatlerinde stoklarla satışa sunuldu. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı ürünleri ön plandaki yerini aldı.

    A101 4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dolu dolu!

    A101 4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, birbirinden fırsatlı ürünlerle raflardaki yerini ladı. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. Ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugünlerde arama motorlarında kataloğ hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. İşte A101 4 Haziran aktüel kataloğu...

    A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL

    Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon 4.799 TL

    Sunny SN5MKSR04B Maharet El Mikseri 69,95 TL

    GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

    HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED Televizyon 1.449 TL

    GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

    Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 169 TL

    Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL

    Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL

    Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL

    Plastik Ürünler 5,95 TL

    Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL

    Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL

    Arzum OKO04-B Okka Minio Türk Kahve Makinesi 269 TL

    2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL
    Haberler Ekonomi A101 4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dolu dolu geldi! A101'de bu haftanın fırsatları nelerdir?
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