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    • 04.06.2020 15:29
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    Son dakika: Merkez 'nın rezerv miktarı belli oldu | 4 Haziran 2020 Merkez Bankası rezerv miktarı

    Son dakika haberleri...  tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 'ta Merkez brüt  rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.

    Merkez Bankası'nın rezerv miktarı belli oldu

    tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 'ta Merkez brüt rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.

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