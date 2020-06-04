ÇALIŞMAYANLARA EMEKLİLİK

Ev hanımları, çalışmayanlar, işsiz vatandaşların isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı elde edebilmeleri için öncelikle emeklilik şartlarını sağlamaları gerekiyor. SGK mevzuatına göre belirli bir oranda prim ödemesi yapan, gün şartını sağlayan ve yaş haddine ulaşan vatandaşlar bu 3 şartı aynı anda sağlamaları durumunda emekli olurlar. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olacak vatandaşların da bu şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar emeklilik için hak kazanırlar.

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Başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almamak ve 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak yada sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar başvuru yapabilirler.

2020 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ÜCRETLERİ

İsteğe bağlı sigorta prim ücretleri vatandaşların durumlarına göre değişmekte. Bu kapsamda 2020 yılında uygulanan oranlar şu şekilde;

Ev Hanımları: Ev hanımları 2020 yılı isteğe bağlı sigorta prim tutarı aylık 847 TL.

Tarım İşçileri Çiftçiler: SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL, EK% tarım sigortası primi ise 913 TL, Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL

Normal Vatandaşlar: 2020 yılında çalışmayan vatandaşlar aylık 941 TL isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilirler.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?

İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, takvim.com.tr prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.

VERGİSİZ ESNAFLIK İLE EMEKLİLİK HAKKI

Evinde el emeği göz nuru üretim yapan ev kadınları bu haktan yararlanabilir. Turistik eşyalar, havlu, çorap, mantı, örgü, erişte, makarna, tarhana vb. ürünler üreten ev hanımları vergisiz esnaflık kategorisinde değerlendirilir. Bu ürünlerin yalnızca panayır, kermes ya da festival gibi organizasyonlarda kamu kuruluşları tarafından belirlenen şartlar ile satılması gerekir. Aksi durumlarda bu kişilerin emeklilik hakkından yararlanması mümkün olmaz.