4 Haziran anlık altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere çeyrek ve gram altın iki ay içinde önemli değişimler yaşadı ve zirveleri gördü. Bu kapsamda altına yatırım yapan on binlerce kişi anlık fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 370,30 liradan tamamladı. Peki, 4 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, tam ve yarım altında güncel durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|371,10
|371,30
|370,10
|370,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.446,00
|2.467,00
|2.439,00
|2.460,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|338,50
|342,50
|337,50
|341,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.390,00
|2.410,00
|2.383,00
|2.403,00
|Yarım Ziynet
|1.195,00
|1205,00
|1.192,00
|1.202,00
|Çeyrek Ziynet
|598,00
|603,00
|596,00
|601,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 370,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 601,00 lira, Cumhuriyet altını 2.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 370,30 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 373 BİN LİRA OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin lira oldu.
Altın piyasasında, en düşük 367 bin 700 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 373 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 126 milyon 649 bin 600,24 lira, işlem miktarı ise 3.070,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 147 milyon 256 bin 385,52 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.
ONS ALTIN YENİDEN 1,700 DOLARI AŞTI
ABD hampetrol stoklarında, canlanma işareti olarak görülen azalmaya karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantının öne çekilememesi üzerine hafif gerileyen petrol fiyatları, 40 doların hemen altında tutunurken, ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların üzerine çıktı.
OPEC+ Grubu'unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyordu.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ülke genelinde hampetrol stoklarının, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 2.1 milyon varil düşüşle 532.3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.
EIA'nın verilerine göre, bu dönemde ABD genelinde toplam hampetrol ve petrol ürünleri stokları da 15.1 milyon varil azaldı.
Buna göre, ABD'nin hampetrol ithalatı da, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil azalışla günde ortalama 6.2 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin üretimi de günde ortalama 7.8 milyon varil arttı.
Bu dönemde rafinerilerde işlenen hampetrol miktarı da, önceki haftaya göre 316,000 varil artışla günde ortalama 13.3 milyon varil oldu ve rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranları da yüzde 71.8 olarak hesaplandı.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nin verilerine göre de, ABD'deki hampetrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 düşüşle 39.40 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.30 artışla 37.23 dolara yükseldi.
Altın fiyatları devam eden siyasi gerilimler ve zayıf seyreden doların etkisiyle önceki işlem günündeki kayıplarını toparladı ancak hala bir haftanın en düşük düzeyine yakın gelişiyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.61 dolar,
- altın, yüzde 0.41 artışla 1,705.81 dolar,
- bakır, yüzde 0.18 düşüşle 5,508.50 dolar,
- platin, yüzde 1.33 düşüşle 825.18 dolar,
- paladyum yüzde 4.31 düşüşle 1,865.89 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 370 liraya, çeyrek altın 613 liraya, Cumhuriyet altını da 2,437 liraya yükseldi.