4 Haziran anlık altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere çeyrek ve gram altın iki ay içinde önemli değişimler yaşadı ve zirveleri gördü. Bu kapsamda altına yatırım yapan on binlerce kişi anlık fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 370,30 liradan tamamladı. Peki, 4 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, tam ve yarım altında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?