20 bin TL 40 bin TL devletten dar gelirliye ödeme müjdesi! İşte başvuru şartları ve detaylar

755 TL. Verilen İller;

Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Tokat, Kütahya, Ordu illerimizde ikamet eden kiracılara bir defaya mahsus 510 TL., ev sahiplerine ise 3.775 TL. para ödemesi yapılacak.

660 TL. İlleri

Aydın, Urfa, Balıkesir, Van, Deniz, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Antep, Kocaeli, Maraş, Hatay, Manisa, Kayseri, Malatya illerine 830 TL. oldu. 1 defa kiracılara 660 TL, hak sahibi vatandaşa ise 4.150 TL. ödeme yapılacak.

Konya, Bursa, Antalya ve Adana illerimizde ise bir defaya mahsus 810 TL. ödenirken, hak sahiplerine 4.525 TL. verilecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise ödemeler 860 liradan 960 TL.'ye yükseltildi. Bu illerdeki kiracılar bir defa 920 TL. alacaklar. Hak sahiplerine ise 4.800 TL. ödenmektedir.

Ancak bu ödemeler 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun maddeleri gereğince yapılmaktadır. Eğer bu durumda değilseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu desteği alamazsınız.