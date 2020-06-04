20 bin TL 40 bin TL devletten dar gelirliye ödeme müjdesi! İşte başvuru şartları ve detaylar

Devletten dar gelirliye müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 20 bin TL 40 bin TL ödeme müjdesi bugün açıklandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık" dedi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi:
"Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık."
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, takvim.com.tr Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.
Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.
En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 TL.
Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli illerine verilmektedir. Bu illerimizde ikamet eden kiracılar 1 defa 1.190 TL. sınırlı ayni hak sahipleri ise 2.975 TL. alabilirler.
675 TL. Kira Yardımı Alan İllerimiz;
Amasya, Düzce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edirne, Kırıkkale, Şırnak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, Uşak, Muş, Siirt, Kastamonu, Niğde illerimizde ise 1 defa 350 TL. verilirken ev sahibi vatandaşa ise 3.375 TL. ödenecek.
755 TL. Verilen İller;
Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Tokat, Kütahya, Ordu illerimizde ikamet eden kiracılara bir defaya mahsus 510 TL., ev sahiplerine ise 3.775 TL. para ödemesi yapılacak.
660 TL. İlleri
Aydın, Urfa, Balıkesir, Van, Deniz, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Antep, Kocaeli, Maraş, Hatay, Manisa, Kayseri, Malatya illerine 830 TL. oldu. 1 defa kiracılara 660 TL, hak sahibi vatandaşa ise 4.150 TL. ödeme yapılacak.
Konya, Bursa, Antalya ve Adana illerimizde ise bir defaya mahsus 810 TL. ödenirken, hak sahiplerine 4.525 TL. verilecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise ödemeler 860 liradan 960 TL.'ye yükseltildi. Bu illerdeki kiracılar bir defa 920 TL. alacaklar. Hak sahiplerine ise 4.800 TL. ödenmektedir.
Ancak bu ödemeler 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun maddeleri gereğince yapılmaktadır. Eğer bu durumda değilseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu desteği alamazsınız.