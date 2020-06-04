Otomobil sahibi olmak isteyenler bir yandan taşıt kredisindeki güncel oranları öğrenmek için araştırma yaparken bir yandan da firmaların yaptığı kampanyaları takip ediyor. Bazı otomobil firmaları Haziran ayındaki yeni fırsatları duyurdu. Bu kapsamda sıfır araç almak isteyen kişiler fırsatları öğrenerek değerlendirmek istiyor. İşte Haziran ayı otomobil fırsatları ve sunulan avantajlar...

HONDA'DAN HAZİRANA ÖZEL FIRSAT

Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda tutkunları tarafından yıllardır sabırsızlıkla beklenen, turbo motor performansını en üst düzeyde sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.