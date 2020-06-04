4'lü fırsat imkanı: Tarihi avantajlar tek tek duyuruldu! Konut, taşıt, tatil faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için kredi fırsatlarını duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredi başvuru tarihleri merakla beklenirken vatandaşlar aynı zamanda faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.