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    • 04.06.2020 20:26
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    da en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 4 Haziran en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da endeksi, 4 Haziran'ı yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da, bugün endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Deva Holding 18,70 19,80 -5,56
    Albaraka Türk 1,47 1,53 -3,92
    Güneş Sigorta 3,55 3,66 -3,01
    Net Holding 2,36 2,43 -2,88
    Selçuk Ecza Deposu 8,20 8,43 -2,73
    Vestel 13,66 13,98 -2,29
    Ülker Bisküvi 23,10 23,60 -2,12
    Bizim Mağazaları 14,55 14,86 -2,09
    Eczacıbaşı İlaç 5,66 5,78 -2,08
    Tat Gıda 8,91 9,09 -1,98
    Odaş Elektrik 2,04 2,08 -1,92
    Global Yatırım Holding 3,65 3,72 -1,88
    Yataş 7,45 7,59 -1,84
    Hektaş 15,00 15,28 -1,83
    Şok Marketler 11,94 12,15 -1,73
    Eczacıbaşı Yatırım 12,40 12,60 -1,59
    Tekfen Holding 14,94 15,18 -1,58
    Klimasan Klima 16,95 17,22 -1,57
    İskenderun Demir Çelik 6,95 7,06 -1,56
    Tüpraş 86,55 87,90 -1,54

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 4 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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