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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 11:17
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    • 04.06.2020 11:17
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    25 bin lira para cezası var! Sahibinden kiralık ve satılık ev ilanı vermek yasaklandı mı?

    ten kiralık veya satılık ilanı vermek yasaklandı mı? İnternette en çok aranan konuların başında geliyor. Peki yönetmelik ne diyor? Taşınmaz için hayata geçirilme süresi günden güne azalıyor. Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte bundan böyle kiralık ve satılık daire ilanları internetten sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilebilecek. Yetki belgesi olmadan satılık ya da kiralık ilanı verenlere 25 bin lira para cezasına çarptırılacak. Peki sahibinden kiralık ve satılık ev ilanı vermek yasaklandı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Sahibinden kiralık ve satılık ev ilanı vermek yasaklandı mı? 25 bin lira para cezası var!

    İnternetten ev ilanı vermek yasak mı? İnternetten kiralık,satılık ilanı vermek yasak mı? İnternetten ilan vermenin cezası var mı? Ticaret Yetki Belgesi olmayanlar ev kiralayıp, satamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yani 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olacak. Ev sahipleri internet üzerinden evini kiralayıp satamayacak mı? İzmir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    EV SAHİPLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN EVİNİ KİRALAYIP SATAMAYACAK MI?

    Bu iddia doğru değil. Yani bir insan evi varsa satabilir bunda sıkıntı yok. Emlakçısız da satabilir. Böyle bir zorunluluk yok. Çünkü Anayasa'nın özlük haklarına aykırı bir şey bu.

    İşte Güleroğlu'nun açıklamalarının satır başları;

    YASAL YÖNETMELİK NEDİR?

    Bu çalışma zaten yaklaşık iki sene öncesine varıyor. Daha doğrusu ondan önceki iki sene var 2016'dan başlayıp 2018'de sonlanan bir durum var. 2018'de emlakçının çalışma şartları sistematik olarak ortaya kondu. Bu yasal yönetmelik nedir? Lise mezunu olmayan, oda kaydı vergi kaydı bulunmayanlar bu işe yapamayacaklar. Ofislerinin de 30 metrekareden aşağı olmaması her çalışan kişi için de 6 metrekare özel şart getiriliyor.

    25 BİN LİRA PARA CEZASI

    Bu para cezası emlakçının yapmış olduğu işlerle ilgili. Bir hata yapıyorsa 5 bin lira üst limit 3 bin lira arası değişen yasaya göre cezalar var. Eğer şahıs şirketiyse. Fakat bu bir limited şirket bir anonim şirketse bu cezanın 5 katı oluyor. Yani 25 bin liraya çıkmasının sebebi bu. Bu vatandaşlara kesilmiyor emlakçı bir hata yapıyorsa emlakçıya kesilen bir para cezası. Hem vatandaşların hakkı korunuyor hem de emlakçılar artık merdiven altı emlakçılar ortadan tamamen kalkıyor.
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