25 bin lira para cezası var! Sahibinden kiralık ve satılık ev ilanı vermek yasaklandı mı?

25 BİN LİRA PARA CEZASI

Bu para cezası emlakçının yapmış olduğu işlerle ilgili. Bir hata yapıyorsa 5 bin lira üst limit 3 bin lira arası değişen yasaya göre cezalar var. Eğer şahıs şirketiyse. Fakat bu bir limited şirket bir anonim şirketse bu cezanın 5 katı oluyor. Yani 25 bin liraya çıkmasının sebebi bu. Bu vatandaşlara kesilmiyor emlakçı bir hata yapıyorsa emlakçıya kesilen bir para cezası. Hem vatandaşların hakkı korunuyor hem de emlakçılar artık merdiven altı emlakçılar ortadan tamamen kalkıyor.