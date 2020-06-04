BIST 100 endeksinde hızlı toparlanma süreci sürüyor | 4 Haziran 2020 BIST 100 endeksi

İş Yatırım'ın, "Piyasalar yeni normali sevdi" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

- Ekonomilerin açılmasına rağmen vaka sayısının artmaması risk iştahını güçlendiriliyor.

- Ekonomik verilerdeki düzelme teknik olarak derin V tipi bir toparlanmaya işaret ediyor.

- Dolar, altın gibi emin liman yatırım araçları değer kaybediyor.

- Salgını kontrol altına alan Avrupa hisselerindeki yükseliş ABD'nin üç kat daha

fazla.

- Gelişmekte olan ülkeler Asya ve Avrupa önderliğinde ABD'nin iki misli hızla değer kazanıyor.

- Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalsa da değer kazanmaya devam ediyor. CDS seviyelerinin 450 seviyesine gerilemesi Turkiye'ye yönelik risk algısının düzelmeye başladığını gösteriyor.

- 108,000 seviyesini rahatlıkla geçen Borsa İstanbul 110,500 direncine doğru emin adımlarla ilerliyor.

- Geride kalmış olan banka hisseleri ve salgından olumsuz etkilenen bazı sanayi şirketleri endeksi yakalamaya çalışıyor.

- ABD vadelilerindeki kâr satışları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Avrupa borsalarında yükselişin devam etmesi durumunda Borsa İstanbul için ilk direnç seviyesi 110,500.

- Risk iştahı güçlenmeye devam ederse sonraki hedef 113.000 seviyesi olarak gözüküyor.