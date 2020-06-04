Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.06.2020 10:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2020 10:38
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 3 hissede !

    ’da üç hisse için brüt takas alındı. , 1 ay süreyle, (YONGA) 3, süreyle yatırım aracı bazında brüt takasa alınırken, hisseleri ise 15 gün süreyle brüt takas kararı verildi.

    Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı!

    bugün üç hisse için aldı. Hisselerideki olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri sebebiyle hisselerinde 03.09.2020 tarihine kadar denge bilgisi kısıtlamasıyla üç ay süreyle, Kurutulmuş Gıda hisseleri ise 1 ay süreyle 03,07,2020 tarihine kadar brüt takasa alınmasına karar verildi.

    Yaprak Süt ve Besi Çiftliği () Hisseleri ise Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, 15 gün süreyle brüt takas uygulanacak.

    Her üç hissede de tedbir 04 Haziran 2020 tarihinde seans başından itibaren uygulanmaya başlayacak.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri