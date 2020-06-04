Borsa İstanbul bugün üç hisse için tedbir kararı aldı. Hisselerideki olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri sebebiyle Yonga mobilya hisselerinde 03.09.2020 tarihine kadar denge bilgisi kısıtlamasıyla üç ay süreyle, Avod Kurutulmuş Gıda hisseleri ise 1 ay süreyle 03,07,2020 tarihine kadar brüt takasa alınmasına karar verildi.

Yaprak Süt ve Besi Çiftliği (YAPRK) Hisseleri ise Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, 15 gün süreyle brüt takas uygulanacak.

Her üç hissede de tedbir 04 Haziran 2020 tarihinde seans başından itibaren uygulanmaya başlayacak.