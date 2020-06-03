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    • 03.06.2020 10:04
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    Son dakika: ün varil fiyatı kritik seviyeyi aştı! 3 Haz brent fiyatında son durum

    ün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 37,87 dolardan alıcı buldu. , Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler tarafından gelecek hafta düzenlenmesi beklenen toplantıya odaklanırken, toplantıdan petrol üretim miktarındaki kesintinin uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

    ün varili uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.

    Dün 39,75 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 39,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 37,87 dolardan alıcı buldu.

    , Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler tarafından gelecek hafta düzenlenmesi beklenen toplantıya odaklanırken, toplantıdan petrol üretim miktarındaki kesintinin uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

    Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, geçen hafta yaklaşık 500 bin varil azalan ABD ticari ham petrol stokları da petrol fiyatlarının yükselişine katkıda bulunuyor.

    Bu arada, 'ın, 'ya gönderdiği beşinci ve son petrol yüklü tankerin Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

    Brent petrolde teknik olarak 40,54 ile 40,95 dolar aralığının direnç, 40,13 ile 39,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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