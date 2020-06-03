Eşya kredisi nasıl alınır? Beyaz eşya kredisi hangi bankalarda var? Başvuru şartları nelerdir?

Eşya kredisi nasıl alınır? Beyaz eşya kredisi başvuru şartları nelerdir? Eşya kredisi hangi bankalarda var? Bankalar tarafından uygun faiz oranları ve geri ödeme koşullarıyla peş peşe kredi paketleri açıklandı. Konut, taşıt, eşya ve tatil olmak üzere birçok farklı alanda vatandaşlara kolaylık sağlanmış oldu. Eşya kredisi ile asgari 3000 TL kredi çekebileceksiniz. Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları ise 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

EŞYA KREDİSİ NASIL ALINIR?

Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması aynı zamanda yerli üretimi yapan elektronik, mobilya, beyaz eşya, ev boya, seramik kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla sosyal hayatı destek kredisi veriliyor. Kamu bankaları tarafından bu kredi paketi kapsamında yerli üretim yapan firmalar ile anlaşma sağlanacak ve asgari 3000 TL azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 Faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Firmalar anlaşma yapıldıktan sonra bankaların web sitesi üzerinden paylaşılacak.