Eşya kredisi nasıl alınır? Beyaz eşya kredisi hangi bankalarda var? Başvuru şartları nelerdir?

Eşya kredisi nasıl alınır? Beyaz eşya kredisi başvuru şartları nelerdir? Eşya kredisi hangi bankalarda var? Bankalar tarafından uygun faiz oranları ve geri ödeme koşullarıyla peş peşe kredi paketleri açıklandı. Konut, taşıt, eşya ve tatil olmak üzere birçok farklı alanda vatandaşlara kolaylık sağlanmış oldu. Eşya kredisi ile asgari 3000 TL kredi çekebileceksiniz. Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları ise 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.
EŞYA KREDİSİ NASIL ALINIR?
Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması aynı zamanda yerli üretimi yapan elektronik, mobilya, beyaz eşya, ev boya, seramik kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla sosyal hayatı destek kredisi veriliyor. Kamu bankaları tarafından bu kredi paketi kapsamında yerli üretim yapan firmalar ile anlaşma sağlanacak ve asgari 3000 TL azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 Faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Firmalar anlaşma yapıldıktan sonra bankaların web sitesi üzerinden paylaşılacak.
FİRMA KATKI PAYLI TÜKETİCİ KREDİSİ
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.
FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Örnek ödeme tablosu şöyle:
Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000 6+6=12 1.771 10.628
10.000 6+30=36 382 11.452
10.000 6+54=60 228 12.316
Faturalı Tüketici Finansmanı kapsamında ise bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vadeyle aylık yüzde 0,82 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.
Örnek ödeme tablosu şöyle:
Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000 6+6=12 1.823 10.938
10.000 6+30=36 406 12.188
10.000 6+54=60 251 13.529
Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları ise 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.