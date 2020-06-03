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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 18:14
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    • 03.06.2020 18:15
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    fiyatları 3 ayın zirvesini test etti!

    İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ile ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı 4 Haziran'a almayacakları haberiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesinden döndü. Gelişmekte olan ülkeler piyasalarında artan risk iştahıyla altın fiyatları da 1,700 doların altına geriledi.

    Petrol fiyatları 3 ayın zirvesini test etti!

    + Grubu'unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyordu.

    'de stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmanmış, ün varil fiyatı 40 doları aşmıştı.

    Amerikan Petrol Enstitüsü'nin verilerine göre, ABD'deki petrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.

    Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.96 düşüşle 39.21 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.27 düşüşle 36.76 dolara geriledi.

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