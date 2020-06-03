İŞKUR (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği yatamaya kısa süre içinde başlayacak. Haziran ayının 5'inde paralar hesaplara geçecek

Kısa çalışma ödeneği sorgulama işleminin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile yapılabilmesi bekleniyor. İBAN'a para yatmayanlar ne yapacak? Sorusu geçtiğimiz ayda merak edilmişti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

HESABINA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?

Kısa Çalışma Ödeneği parası hesaba yatmayanlar PTT'ye müracaat edecek. İŞKUR'daki hesabında İBAN bilgisi bulunmayanlara PTT aracılığıyla Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi yapılır.

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ALO 170 EN ÇOK İŞKUR İÇİN ÇALDI

ALO 170'e yapılan çağrılara bakıldığında en fazla talep gelen kurum İŞKUR oldu. İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1 Milyon 623 bine yükseldi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir.

İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz