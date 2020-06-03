ABD'de siyah bir adamın göz altına alınırken öldürülmesini protesto etmek için başlayan olayların etkisiyle kripto paralara gelen yoğun alımlara bağlı olarak Bitcoin yaklaşık bir ay aradan sonra yeniden 10 bin dolar sınırını aştı.



George Floyd ve polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirenlerin anıldığı gösterilerde sekizinci güne girildi. Olayların etkisiyle kripto para piyasalarında alımlar yükseldi. Kripto para piyasasasının en yüksek hacimli Bitcoin'e gelen 3,500 BTC düzeyindeki alım, kripto para biriminin fiyatı 10 bin 161 dolara kadar tırmandı. Son 24 saatlik işlem hacmi de 39.8 milyar doları bulan Bitcoin, daha sonra gelen satışlarla 9,500 dolar düzeyine döndü.