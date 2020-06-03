Kredi bayramı: Fırsatlar 'katılım'la büyüdü!





Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için başlattığı kampanyaya, kamu katılım finans kuruluşları da katıldı. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım; konut, taşıt, sosyal hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 finansman paketini hayata geçirdi. Sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. İkinci el için ise oran yüzde 0.74 olacak.