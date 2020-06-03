Kredi bayramı: Fırsatlar 'katılım'la büyüdü!

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için başlattığı kampanyaya, kamu katılım finans kuruluşları da katıldı. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım; konut, taşıt, sosyal hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 finansman paketini hayata geçirdi. Sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. İkinci el için ise oran yüzde 0.74 olacak.
Finansman oranı, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan araç alacaklar için aylık yüzde 0.49- 0.69 olarak belirlenirken; ikinci elde de yüzde 0.82 oranıyla finansman imkanı sunulacak. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boyaseramik- kapı ve pencere, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar yapılacak ve 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 oranıyla 3 bin-30 bin lira arası finansman imkanı sunulacak. Anlaşmalı acentelere tatil için başvuranlara da finansman imkanı olacak.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, Covid-19 salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" dedi.