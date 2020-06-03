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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 15:19
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    • 03.06.2020 15:19
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    İş adamı toprağa verildi

    Dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden cemiyet hayatının da tanınan simalarından olan ünlü iş adamı , Çekmeköy Köyiçi Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Kalp krizi geçirmişti! Ünlü iş adamı toprağa verildi

    Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı , bugün son yolculuğuna uğurlandı. Giyim markası olan Roman Mağazaları'nın ortağı ve 3 çocuk babası iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Toplusoy'un cenazesi bugün Çekmeköy'de bulunan Ensar Camii'ne getirildi. Cenazeye aile yakınları, Ali Ağaoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Ali Ağaoğlu, "Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta. Çok daha verimli olacaktı. Kader böyle. Allah yattığı yeri cennet etsin" dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toplusoy'un cenazesi Çekmeköy Köyiçi Eski Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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