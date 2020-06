Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ışığında normalleşme kuralları, her sektörü olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Normalleşmenin yanı sıra düğün sezonunun da yaklaşması ile birlikte kuyumcular hareketlenmeye başladı. Altının her dönemin yatırım aracı olduğunu vurgulayan kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda da uyarmayı unutmadı. İnternetten yapılan alışverişlerde görsel kandırmacanın yanı sıra sahte altın riskiyle karşılanabileceği uyarısı yapıldı.



"ALTIN TÜM ZAMANLARDA YATIRIM ARACI"

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Kazım Nalbant, altının her dönemde en önemli yatırım aracı olduğunu söyledi. Nalbant, "1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte düğün sezonu için talepler yeni başladı. Vatandaşlar gelip hesap yapıyorlar. Kuyumcular olarak düğün sezonundan ümitliyiz. Altında bir düşüş söz konusu ama eski fiyatlara geri döneceğini sanmıyorum. Altın tüm zamanlarda yatırım aracı olmuştur. Bir laf vardır; 'durur durur yerini bulur' diye. Altın hep yükselişte, değerini hiç kaybetmez. Altına yatırım yapılabilir" diye konuştu.