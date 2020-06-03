Akaryakıtta büyük indirim… Bu geceden itibaren geçerli! İstanbul Ankara İzmir benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Ankara İzmir benzin motorin fiyatları ne oldu? Akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren büyük bir indirim uygulanacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre; dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş arasında indirim yapılacak. Araç sahipleri ise akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Ankara İzmir benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Ankara'da benzinin litre fiyatı 5,99, motorinin litre fiyatı 5.57 TL. İstanbul'da benzinin litresi 5,83, motorinin litresi ise 5.47 liradan satılıyor. İzmir'de benzin 6.01 TL'den motorin de 5,58 liradan veriliyor.

Bu gece uygulanacak yüzde 17 ile 25 arasındaki indirimle benzin ve motorinin fiyatında hatrı sayılır bir indirim olmuş olacak.