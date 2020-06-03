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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 23:20
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    • 03.06.2020 23:20
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    5 Haziran Cuma aktüel kataloğu ile yeni fırsatlar! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

    5 Haziran aktüel kataloğu bu hafta birbirinden farklı indirimlerle dikkat çekiyor. Fırsatları değerlendirmek isteyenler bu hafta cuma günü hangi indirimlerin olacağı merak etmeye başladı. BİM marketlerinin 81 ilindeki şubelerine gelecek olan ürünleri merak edenler ve fırsatlı ürünleri satın alarak indirimlerden faydalanmak isteyenler ürünleri incelemek istiyor. Peki, BİM'de bu hafta cuma günü hangi ürünler var? İşte haftanın indirimleri...

    BİM 5 Haziran Cuma aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 5 Haziran aktüel kataloğu sürprizlerle geliyor. Cuma günü satışa sunulacak olan ürünler marketlerden alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Birkaç hafta boyunca çarşamba günleri satışa sunulan BİM aktüel kataloğu normalde olduğu gibi bu hafta da cuma günü satışa sunulacak. İşte BİM 5 Haziran aktüel kataloğu indirimleri...

    BİM 5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    BİM 2 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 5 Haziran Cuma aktüel kataloğu ile yeni fırsatlar! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
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