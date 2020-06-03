BİM 5 Haziran aktüel kataloğu sürprizlerle geliyor. Cuma günü satışa sunulacak olan ürünler marketlerden alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Birkaç hafta boyunca çarşamba günleri satışa sunulan BİM aktüel kataloğu normalde olduğu gibi bu hafta da cuma günü satışa sunulacak. İşte BİM 5 Haziran aktüel kataloğu indirimleri...

BİM 5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU