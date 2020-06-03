A101 4 Haziran aktüel kataloğu ile yarın satışa sunulacak olan haftanın fırsatlı ürünler merak konusu oldu. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı ürünleri ön plana çıkıyor. İşte haftanın fırsatlı ürünleri...

A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU