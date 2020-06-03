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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 22:34
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    • 03.06.2020 22:34
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    4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın geliyor! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

    4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın raflardaki yerini alacak. Haftanın kataloğunu inceleyip indirim fırsatlarını değerlendirmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte haftanın ürünleri...

    A101 4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın geliyor!

    A101 4 Haziran aktüel kataloğu ile yarın satışa sunulacak olan haftanın fırsatlı ürünler merak konusu oldu. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı ürünleri ön plana çıkıyor. İşte haftanın fırsatlı ürünleri...

    A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL

    Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon 4.799 TL

    Sunny SN5MKSR04B Maharet El Mikseri 69,95 TL

    GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

    HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED Televizyon 1.449 TL

    GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

    Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 169 TL

    Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL

    Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL

    Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL

    Plastik Ürünler 5,95 TL

    Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL

    Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL

    Arzum OKO04-B Okka Minio Türk Kahve Makinesi 269 TL

    2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL
    Haberler Ekonomi A101 4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın geliyor! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
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