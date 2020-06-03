A101 4 Haziran aktüel kataloğu ile yarın satışa sunulacak olan haftanın fırsatlı ürünler merak konusu oldu. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı ürünleri ön plana çıkıyor. İşte haftanın fırsatlı ürünleri...
A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL
Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon 4.799 TL
Sunny SN5MKSR04B Maharet El Mikseri 69,95 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL
HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED Televizyon 1.449 TL
GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL
Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 169 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL
Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL
Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL
Plastik Ürünler 5,95 TL
Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL
Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL
Arzum OKO04-B Okka Minio Türk Kahve Makinesi 269 TL
2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL