Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakTwitter hesabından Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.