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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 23:32
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    • 03.06.2020 23:34
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    Bakan 'tan "" paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan Gıda Komitesi paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Twitter hesabından toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaşımında, "Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Bakan Berat Albayrak'tan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi" paylaşımı
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