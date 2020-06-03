Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle gerileyen dolar/TL, yaklaşık 2 ayın düşük seviyesi olan 6,6871'i görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6,7131'den tamamladı. Piyasaların gündeminde, bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri yer aldı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,74 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de beklentilerin çok üzerinde artarak 55'e çıkarken, Japonya'da sınırlı yükselişle 26,5 oldu.
Veriler sonrası küresel piyasalarda devam eden risk iştahının da etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 2.923 puandan günü tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 22.614 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 108,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 34.260 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 24.297 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9 kazançla 2.147 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 363 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 artarak 12.147 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.275 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.467 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 4.914 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 artışla 19.239 puan oldu.
Avro/dolar yüzde 0,5 kazançla 1,1220, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 yükselişle 1,2600 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ekonomilerin yeniden açılması ve makroekonomik verilerdeki toparlanmanın etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin çok üzerinde arttığını aktaran analistler, gün içerisinde ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI ile Avrupa'da işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün yurt içinde mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 1,36 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in altında kapanışlar olması durumunda 6,67 ve 6,62'nin gündeme geleceğini dile getirdi.