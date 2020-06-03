Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle gerileyen dolar/TL, yaklaşık 2 ayın düşük seviyesi olan 6,6871'i görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6,7131'den tamamladı. Piyasaların gündeminde, bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri yer aldı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,74 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?