2020 yılında devlet tarafından verilecek asgari ücret destek tutarı işverenler tarafından araştırılıyor. Asgari ücret desteği kimler alabilir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Asgari ücret desteğiyle ilgili müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İşçilere ve işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek. Kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, 1 Mart - 30 Haziran döneminde işyeri kiralarının ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmaması gibi düzenlemeler içeren kanun Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 YILI MİKTARI
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:
Hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, yeni yılda ayrım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı boyunca yaptığı uzun müzakerelerin ardından Aralık ayının son günlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 asgari ücret zam oranını açıklamıştı. Bakan Selçuk, 2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olduğunu bildirdi. Böylece net asgari ücret yüzde 15.03 artırılmış oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR VE KİMLERE VERİLECEK?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.
Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA
5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır.
İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;
Özel sektör işyeri işverenleri,
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,
Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar...