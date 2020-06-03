2020 yılında devlet tarafından verilecek asgari ücret destek tutarı işverenler tarafından araştırılıyor. Asgari ücret desteği kimler alabilir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Asgari ücret desteğiyle ilgili müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İşçilere ve işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek. Kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, 1 Mart - 30 Haziran döneminde işyeri kiralarının ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmaması gibi düzenlemeler içeren kanun Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.