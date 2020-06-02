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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 14:19
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    • 02.06.2020 14:19
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    Son dakika: fiyatları!

    Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,08 azalışla 141 milyon 3 bin 628 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 228 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

    Spot piyasa elektrik fiyatları!

    da bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

    Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,08 azalışla 141 milyon 3 bin 628 lira oldu.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 228 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

    Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 37 kuruş oldu.

    Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 49 kuruş, en düşük 204 liradan işlem gördü.

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