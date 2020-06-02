"Türkiye'de konut sadece güvenli bir liman değil, son 4 yıldır neredeyse artmayan fiyatlar sayesinde müthiş bir fırsat oluşturuyor. Yeni açıklanan desteklerle hem tüketiciye oldukça kazançlı bir fırsat sunuluyor hem de ekonomiyi canlandıracak etkili bir hamle başlatılıyor. Bu, bekleyen konut talebini hareketlendirebilir ve yıl sonunda yine 1 milyonun üzerinde satış ile Avrupa lideri olabiliriz."

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, kredi paketinin ülke ekonomisini canlandırmak için kıymetli bir adım olduğunu belirterek, "Nitekim neredeyse tüm sektörlerle konut sektörü iç içe. Bu teşvik, satışları, satışlar da yeni projeleri hızlandıracaktır." dedi.

Yılmaz, "Ben hep diyorum: Konut almanın tam zamanı. Hele de böyle bir konut kredi faiz oranları teşviki açıklanmışken. Nitekim 2015 başından bu yana bina inşaat maliyeti yüzde 106 artarken, fiyatlar sadece yüzde 59 yükselmiş. Bu gayrimenkul alanın kazanacağı bir resim. Bu teşvikle aylık konut satışlarının tekrar 100 bin adetin üstüne çıkması mümkün olabilecek." dedi.