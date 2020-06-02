Rusya medyasında yayımlanan ve konuya yakın en az üç kaynağa dayandırılan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği çevrim içi toplantıyı, planlanandan yaklaşık bir hafta önce yapabilir.

Haberlere göre, toplantının erkene alınmasına ilişkin bir kararın Salı günü içinde alınması ve bunun tüm katılımcılara ve kamuoyuna da duyurulması bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, OPEC'in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.

OPEC+ Grubu'nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.