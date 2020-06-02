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    • 02.06.2020 14:02
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    ürünler kataloğu 4 Haziran! A101 aktüelde bu hafta ev ve otomobil için teknolojik ürün fırsatları!

    ürünler kataloğu 4 Haziran günü satışa çıkacak ürünleri tanıttı. yine dopdolu. Birbirinden hesaplı ürünlerin satışa çıktığı A101 marketlerinde bu hafta farklı tipte ürünler dikkat çekiyor. Mutfak, banyo, giyim ürünlerinden teknolojik ürünlere birçok farklı tipte ürün satışta olacak. A101’de 4 Haziran aktüel ürünler kataloğunda; Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, Regal Büro Tipi Buzdolabı, 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap, Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor.

    A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Haziran! A101 aktüelde bu hafta ev ve otomobil için teknolojik ürün fırsatları!

    A101 aktüel ürünler 4 Haziran! A101 aktüel katalog yine dopdolu. Alışveriş severlerin düzenli olarak araştırdığı A101 aktüel ürünler kataloğu yeni haftada satışa çıkacak ürünleri tanıttı. Her Perşembe günü A101'de yepyeni ve uygun fiyatlı ürünler satışa çıkıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan A101 marketlerinden tüketiciler hesaplı alışveriş yapabiliyor. A101 aktüel ürünler 4 Haziran kataloğunda; Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, Regal Büro Tipi Buzdolabı, 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap gibi ürünler bulunuyor.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 HAZİRAN PERŞEMBE

    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Haziran! A101 aktüelde bu hafta ev ve otomobil için teknolojik ürün fırsatları!
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