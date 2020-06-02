



Ancak, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD ile Çin arasındaki gerginlik, küresel petrol talebi ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 38,74 ile 39,01 dolar aralığının direnç, 38,47 ile 38,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.