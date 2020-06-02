Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,49 artışla 107.787,94 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 521,75 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 107.787,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.