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    • 29.05.2020 09:49
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    Son dakika: ün varil fiyatı 35,59 dolar oldu | 29 Mayıs brent fiyatında son durum

    ün varili bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 35,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 33,06 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, dünya genelinde uygulanan karantina önlemlerinin yumuşatılması durumunda, küresel petrol talebinin artacağını ve fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtiyor.

    Brent petrolde yükseliş

    ün varili uluslararası piyasalarda 35,59 dolardan işlem görüyor.

    Dün 35,95 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 35,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 35,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 33,06 dolardan alıcı buldu.

    Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki stokları geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 255 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 100 bin varil artacağı yönündeydi.

    Talep tarafında ise dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketici olan ABD ile arasındaki kaynaklı gerilimin artması küresel petrol tüketimi görünümünü olumsuz etkiliyor.

    Uzmanlar, dünya genelinde uygulanan karantina önlemlerinin yumuşatılması durumunda, küresel petrol talebinin artacağını ve fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirtiyor.

    Çin Ulusal Halk Kongresinin (), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı dün kabul etmesinin ardından, ABD Başkanı bugün Çin ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

    Brent petrolde teknik olarak 35,77 ile 35,99 dolar aralığının direnç, 35,55 ile 35,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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