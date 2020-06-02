Bunu yapmazsanız paranızı kaybedeceksiniz! Bankada parası olan milyonlar dikkat! Tarih açıklandı

TMSF'NİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

Genel hatları ile TMSF'nin tanımını ve görevlerini çerçeveledikten sonra biraz daha detay verelim. TMSF'nin görev ve yetkileri, 5441 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda 85 maddede düzenlenmiştir.

TMSF; kredi kuruluşları veya katılım bankaları nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını sigortalar. Bu mevduat ve fonların kapsamı ve tutarını belirler. Riskli sigorta priminin tahsil zamanını ve şeklini belirler. Faaliyet izni kaldırılan katılım bankalarındaki mevduat ve katılım fonlarının sigortalı bölümlerini hak sahiplerine öder. Kredi kuruluşlarının fona devredilmesinin ardından devir, satış ve birleştirme işlemlerini uygular. Faaliyet izni kaldırılan bankanın yönetim ve denetimini devralarak iflas veya tasfiye işlemlerini gerçekleştirir. Fona ilişkin her türlü adli, idari ve icra takipleri, savunmaları ve çözüm üretme gibi işlemleri uygular. Bakanlar Kurulu kararları uyarınca olağanüstü tedbirleri alarak uygular. Finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak ve sektörün gelişimi için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalar yürütür.