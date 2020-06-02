Kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haberi Haziran ayının ilk gününde duyuruldu. Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredi başvuru tarihleri merakla beklenirken vatandaşlar aynı zamanda faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Bu kapsamda faiz oranları hakkındaki bilgileri ve ödeme planlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ederek bilgi sahibi olmak istiyor. İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.