O kurum düğmeye bastı! Borcu olanlar artık rahat nefes alacak! Yüzde 90'ı silinecek...

'PEŞİN' ŞARTI VAR AMA ESNETİLMELİ!



Bağkur prim borçlarını ödemek isteyenler 'Temmuz' sonuna kadar başvuru yapacak. İlk taksit ve peşin ödeme süresi 31 Ağustos olarak belirlendi. Af paketine göre; ihya talebinin ardından çıkarılan borcun, ilk taksit ödeme süresinde yani 31 Ağustos'a kadar 'peşin' olarak ödenmesi gerekiyor.



Aksi durumda avantaj ortadan kalkacak. Ucuz kredi için bankalarla görüşmeler sürüyor. İsteyen kredi çekip borcu kapatabilecek. Ancak kredi çekemeyenler borcu defaaten yani peşin ödemekte zorlanabilir. Bu nedenle diğer borçlarda olduğu gibi 18 ay eşit taksit imkanı Bağkurlu'nun elini rahatlatır.