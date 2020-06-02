Türkiye'den teknoloji atağı! TÜBİTAK o projeleri destekleyecek

ORTAK BAŞVURU YAPILACAK

Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor.

Çağrı kapsamında projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30 milyon lira olabilecek. Projelerin ürün veya süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak.

Müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra "kabul edilen harcama tutarının" yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe edecek.