Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|9,65
|8,78
|9,91
|Çimsa
|9,35
|8,59
|8,85
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|1,61
|6,21
|Bizim Mağazaları
|15,20
|14,33
|6,07
|Sabancı Holding
|8,97
|8,48
|5,78
|Reysaş GMYO
|5,06
|4,79
|5,64
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,46
|5,48
|Gübre Fabrikaları
|26,08
|24,82
|5,08
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,69
|6,38
|4,86
|Çemtaş
|7,90
|7,55
|4,64
|Halk GMYO
|1,95
|1,87
|4,28
|Albaraka Türk
|1,49
|1,43
|4,20
|Koç Holding
|17,40
|16,73
|4,00
|Tekfen Holding
|14,66
|14,13
|3,75
|İpek Doğal Enerji
|15,02
|14,50
|3,59
|Ford Otosan
|65,70
|63,75
|3,06
|Torunlar GMYO
|2,72
|2,64
|3,03
|Koza Altın
|76,00
|74,15
|2,49
|Özak GMYO
|3,16
|3,09
|2,27
|ASELSAN
|32,62
|31,90
|2,26