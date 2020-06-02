Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 9,65 8,78 9,91 Çimsa 9,35 8,59 8,85 Emlak Konut GMYO 1,71 1,61 6,21 Bizim Mağazaları 15,20 14,33 6,07 Sabancı Holding 8,97 8,48 5,78 Reysaş GMYO 5,06 4,79 5,64 Zorlu Enerji 1,54 1,46 5,48 Gübre Fabrikaları 26,08 24,82 5,08 Anadolu Hayat Emeklilik 6,69 6,38 4,86 Çemtaş 7,90 7,55 4,64 Halk GMYO 1,95 1,87 4,28 Albaraka Türk 1,49 1,43 4,20 Koç Holding 17,40 16,73 4,00 Tekfen Holding 14,66 14,13 3,75 İpek Doğal Enerji 15,02 14,50 3,59 Ford Otosan 65,70 63,75 3,06 Torunlar GMYO 2,72 2,64 3,03 Koza Altın 76,00 74,15 2,49 Özak GMYO 3,16 3,09 2,27 ASELSAN 32,62 31,90 2,26