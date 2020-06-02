Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi, gün içerisinde anlık altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken yatırımcılar bu düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü. İşte 2 Haziran güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,10
|380,30
|377,30
|377,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.505,00
|2.526,00
|2.486,00
|2.507,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|347,00
|351,00
|344,00
|348,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.448,00
|2.468,00
|2.430,00
|2.450,00
|Yarım Ziynet
|1.224,00
|1.234,00
|1.215,00
|1.225,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|607,00
|612,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 377,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.
Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.
ALTIN VE PETROL BİRLİKTE YÜKSELİYOR
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun planlanan toplantısının öne çekileceğine ilişkin haberlerle, altın fiyatları da, ABD'de yükselen protesto eylemlerindeki tırmanış ve ABD-Çin ilişkilerindeki gerginliklerle yükseldi.
Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altında haber akışına hassasiyet yüksek seyrediyor" başlıklı değerlendirmesinde şöyle denildi:
"ABD ile Çin arasında Hong Kong nedeniyle ortaya çıkan gerilimde Trump'ın yaptığı açıklamaların tansiyonu düşürmesi risk iştahının da destek bulmasını sağladı.
"Bu noktada özellikle ticaret anlaşmasını olumsuz etkileyecek bir sürecin oluşmaması risk iştahının korunması bakımından son derece önemli.
"Diğer taraftan jeopolitik tansiyonun azalması güvenli liman algısından olumlu etkilenen altın için ise negatif bir tablo çiziyor.
"Ancak ABD'de süregelen protestolar azalan jeopolitik risklerin yarattığı negatif etkiyi telafi ederek altına güçlü bir destek verdi.
"Bu kapsamda altının ons fiyatının yeniden 1,740 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz.
"Teknik görünüm iyimser bir tablo ortaya koysa da altının haber akışına hassasiyetinin yüksek seyretmesi nedeniyle her iki yöne doğru da hareket alanının korunduğunu söyleyebiliriz.
"Dolayısıyla kısa vadede volatilitenin yüksek seyredeceğini düşünüyoruz."
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.61 artışla 39.23 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.59 artışla 36.22 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.40 düşüşle 18.23 dolar,
- altın, yüzde 0.25 artışla 1,744.14 dolar,
- bakır, yüzde 1.93 artışla 5,484.00 dolar,
- platin, yüzde 1.05 düşüşle 843.77 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,976.90 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,503 liradan satılıyor.
Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyor.
Kaynaklara göre, OPEC'in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.
OPEC+ toplantısının öne çekilmesine ilişkin haberler üzerine, Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.53 yükselerek 39.29 dolara, aynı vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.03 yükselişle 36.16 dolara çıktı.
OPEC+ Grubu'nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.