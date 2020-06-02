Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi, gün içerisinde anlık altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken yatırımcılar bu düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü. İşte 2 Haziran güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?