Özellikle iki-üç aylık süreçte altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşandı. Son dönemler dikkatlice bakıldığında piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde fark edilirken altın fiyatlarının da inişli çıkışlı bir grafik çizdiği görülüyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü.Yakın bir dönemde çeyrek ve gram altın fiyatlarında rekor kırılmıştı ve gözler altındaki son duruma çevrilmişti. Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.
GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR
Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.
KADEMELİ DÜŞÜŞ OLUR
Altının gram fiyatında kademeli düşüşlerin sürebileceğini belirten Memuş, şu tavsiyelerde bulundu: "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum. Bu tahminimi 2 aydır sürdürüyorum. Alımları yüzde 25'lik dilimler halinde yapılmasını, dolarla almanın risk açısından daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim.
Altın alımı için TL'de bekleyenler, nakitlerinin en az yarısını dolar yaparlarsa risklerini azaltmış olurlar. Altın alımı için çok acele edilmemeli. Zaten düğünlerin yüzde 90'ı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ötelendi. Düğün yapacakların acele etmesi gereken bir durum yok. 2 yıl önce 7,20'li seviyelerden dolar alanların zararını kapatmak için 20,5 ay beklediklerini unutmamak gerek. Vergi kararı sonrası döviz ve altın talebinin de azalacağını düşünüyorum."
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|380,10
|380,30
|377,30
|377,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.505,00
|2.526,00
|2.486,00
|2.507,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|347,00
|351,00
|344,00
|348,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.448,00
|2.468,00
|2.430,00
|2.450,00
|Yarım Ziynet
|1.224,00
|1.234,00
|1.215,00
|1.225,00
|Çeyrek Ziynet
|612,00
|617,00
|607,00
|612,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 377,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.
Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.
ALTIN VE PETROL BİRLİKTE YÜKSELİYOR
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun planlanan toplantısının öne çekileceğine ilişkin haberlerle, altın fiyatları da, ABD'de yükselen protesto eylemlerindeki tırmanış ve ABD-Çin ilişkilerindeki gerginliklerle yükseldi.
Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altında haber akışına hassasiyet yüksek seyrediyor" başlıklı değerlendirmesinde şöyle denildi:
"ABD ile Çin arasında Hong Kong nedeniyle ortaya çıkan gerilimde Trump'ın yaptığı açıklamaların tansiyonu düşürmesi risk iştahının da destek bulmasını sağladı.
"Bu noktada özellikle ticaret anlaşmasını olumsuz etkileyecek bir sürecin oluşmaması risk iştahının korunması bakımından son derece önemli.
"Diğer taraftan jeopolitik tansiyonun azalması güvenli liman algısından olumlu etkilenen altın için ise negatif bir tablo çiziyor.
"Ancak ABD'de süregelen protestolar azalan jeopolitik risklerin yarattığı negatif etkiyi telafi ederek altına güçlü bir destek verdi.
"Bu kapsamda altının ons fiyatının yeniden 1,740 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz.
"Teknik görünüm iyimser bir tablo ortaya koysa da altının haber akışına hassasiyetinin yüksek seyretmesi nedeniyle her iki yöne doğru da hareket alanının korunduğunu söyleyebiliriz.
"Dolayısıyla kısa vadede volatilitenin yüksek seyredeceğini düşünüyoruz."
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.61 artışla 39.23 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.59 artışla 36.22 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.40 düşüşle 18.23 dolar,
- altın, yüzde 0.25 artışla 1,744.14 dolar,
- bakır, yüzde 1.93 artışla 5,484.00 dolar,
- platin, yüzde 1.05 düşüşle 843.77 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,976.90 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,503 liradan satılıyor.
Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyor.
Kaynaklara göre, OPEC'in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.
OPEC+ toplantısının öne çekilmesine ilişkin haberler üzerine, Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.53 yükselerek 39.29 dolara, aynı vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.03 yükselişle 36.16 dolara çıktı.
OPEC+ Grubu'nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.