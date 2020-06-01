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    • Ekonomi
    • 01.06.2020 22:53
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    • 01.06.2020 23:47
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    'ndan ile ilgili flaş açıklama! Kritik tarih 4 Haziran...

    'ndan iç hast seferleri ile ilgili önemli açıklama geldi. Genel Müdürü yaptığı açıklamada, "4 Haziran'dan itibaren, olarak 'dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak, 'dan 15 ile, 'den 14 ile miz yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    THY'den iç hat seferleri ile ilgili flaş açıklama!

    () Genel Müdürü , THY'nin 4 Haziran'dan itibaren ni artıracağını duyurdu.

    Ekşi, Twitter hesabından, geçmişten kalan seferlerin zorunlu olarak tarifeden çıkarılması nedeniyle iptal edilen seferlere ait biletlerde hak kaybı olmayacağını açıkladı.

    4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
    Ekşi, "4 Haziran'dan itibaren, TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak, Ankara'dan 15 ile, Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız. " ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları'ndan iç hat seferleri ile ilgili flaş açıklama! Kritik tarih 4 Haziran...
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